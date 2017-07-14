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Нынешнее руководство бакинского метро подтверждает махинации Таги Ахмедова эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

После публикации haqqin.az речи на суде обвиняемого генерала МНБ Акифа Човдарова, которую он целиком и полностью посвятил махинациям Таки Ахмедова в бытность его руководителем Бакметрополитена, в редакции то и дело раздаются звонки бывших и нынешних работников метро.

Таги Ахмедов уже под землей

Позвонил и глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев. По его словам, сегодня организация работы подземки в корне отличается от того, что творилось при Таги Ахмедове. Старые схемы деятельности метрополитена полностью ликвидированы.

«Главное, что новое руководство сделало приоритетом своей работы, прозрачность. Все тендеры, закупки происходят не только в соответствии с законом, но совершенно открыты и для коллектива, и для общественности», - утверждает глава пресс-службы.

Число пассажиров метро постоянно возрастает, отметил Н.Пашаев, считая, что это происходит и благодаря повышению уровня сервиса подземки. С сентября по конец июня число ежедневно пользующихся метро достигает 700 тысяч человек. В летний период эта цифра снижается до 450 тысяч, что тоже немало. При этом наличные расчеты, даже с использованием жетонов, полностью отменены: с 2015 года оплата за проезд осуществляется только посредством системы «BakıKart».

Пресечена и практика ремонта подвижного состава в Грузии, что обходилось достаточно дорого и способствовало использованию коррупционных схем.

«Предприятие сэкономило на этом солидную сумму. Теперь существует собственный вагоноремонтный цех, где осуществляются как плановые, так и экстренные ремонтные работы. Вообще парк вагонов подземки за последние два года заметно обновился. У французской компании «Алкон» были закуплены три состава вагонов», - сообщил Пашаев.

Что касается допущенных в прежние годы коррупционных схем, то руководитель пресс-центра метро считает, что нынешний состав Бакметрополитена во главе с новым руководством не может нести ответственности за то, что происходило ранее. В то же время в чем-то обвинять или оправдывать прежнее руководство также не считает себя вправе.

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