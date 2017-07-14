В рейтинге прозрачности госзакупок, составленном рядом исследовательских организаций в странах Восточного партнерства, Азербайджан и Армения оказались на последнем месте, пишет Thinktanks.by.

Лидером данного рейтинга с показателем прозрачности 86,2% является Украина, где в последнее время система госзакупок подверглась серьезному реформированию. Немного от Украины отстает Грузия с показателем около 85%. Беларусь оказалась на четвертой позиции с показателем 70,5%. Он сходный с уровнем Молдовы, оказавшейся на третьем месте.

Сегодня аутсайдерами по прозрачности госзакупок в странах Восточного партнерства являются Армения и Азербайджан, однако очень вероятно, что они скоро догонят группу «середнячков».