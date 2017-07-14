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Война в Карабахе: на чьей стороне Украина?

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Политический эксперт Юрий Райхель в ответ на вопрос украинского издания «Политека»: на чей стороне Украина в войне за Карабах, рассказал, в чем заключается украинский интерес в решении карабахского конфликта, сообщает haqqin.az.

По словам Райхеля, Южный Кавказ с его ресурсами углеводородов, выходом к Каспийскому и Черному морям представляет потенциальный рынок для украинских товаров и военно-технического сотрудничества.

«Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе даст возможность странам региона сосредоточиться на внутреннем развитии и начнется рост торговли и другого сотрудничества. В этом может участвовать и Украина», — сообщает эксперт.

Юрий Райхель отмечает, что урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха в интересах Киева напоминает позицию властей Азербайджана относительно конфликта на Донбассе.

«Не удивительно, что с началом конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, Азербайджан поддерживает в международных организациях Украину, а Армения следует российской линии и всегда голосует по московским указаниям против резолюций в поддержку территориальной целостности нашей страны», — сообщил эксперт.

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