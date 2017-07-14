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Арабы едут в Баку, а куда едут азербайджанцы?

Автор: Отдел социума 

2017 год уже стал рекордным по числу отправившихся на отдых за рубеж азербайджанцев.

Как сообщил haqqin.az председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, рост выездного туризма в нашей стране составляет 30%. Лидером среди курортов мира для наших граждан по-прежнему являются турецкие Бодрум, Анталия, Алания. Билеты практически на все авиарейсы в Турцию и места в тамошних зонах отдыха распроданы до осени.

За турецкими курортными зонами следуют Грузия, европейские страны Германия, Чехия, Испания, а уж затем курорты РФ - Северный Кавказ и др.

В то же время Н.Багиров отметил, что в последнее время активно развиваются и новые направления выездного туризма, в частности, все более популярными среди наших граждан становятся сафари-туры в Африку и поездки в высокогорные районы Тибета.

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