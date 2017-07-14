Известная своей традиционной антиазербайджанской направленностью норвежская газета Aftenposten (газета была основана в период нацизма норвежскими фашистами) вновь выступила с тенденциозным материалом по нагорно-карабахскому конфликту. Корреспондент издания Пер Андерс Юхансен побывал в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана и описывает жизнь местных армян, которых якобы «веками пытаются уничтожить мусульмане».

Норвежский журналист встретился с 57-летним Йеником из армянского пограничного села Неркин Кармирахпюр.

«В паре сотен метров от разваливающегося домика Йеник и ее мужа — азербайджанские позиции.

В этих долинах собирать абрикосы, виноград и гранаты может быть смертельно опасно. Каждую неделю вдоль границы между двумя кровными врагами убивают людей — с помощью пистолетов, минометов, бомб и артиллерии, пишет издание.

Корреспонденты Aftenposten затем отправились в приграничное село Берд. «Горы — армянские, равнины — азербайджанские», - пишут авторы статьи.

Будучи в оккупированном Нагорном Карабахе норвежские журналисты встретились с супругами Анаит и Давидом Бадалянами.

Издание напоминает, что в апреле прошлого года в Нагорном Карабахе начались масштабные военные действия, в результате которых азербайджанская армия «захватила» стратегические высоты. Войну тогда удалось остановить, но новый конфликт может втянуть в масштабную войну весь регион. Авторы отмечают, что в этом конфликте Армению традиционно поддерживает Россия, а Азербайджан – Турция, которая является членом НАТО. Именно поэтому, по мнению авторов статьи, в регионе сложилась взрывоопасная ситуация.

В целом, статья Aftenposten полностью отражает армянскую позицию и искажает ее суть. Журналисты издания не только не удосужились побывать на азербайджанской стороне линии фронта, но и в целом изучить позицию азербайджанской стороны. По всей видимости, и эти журналисты будут включены в "черный список" МИД Азербайджана. Ждем позицию внешнеполитического ведомства Азербайджана...