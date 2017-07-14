Экс-президент Перу Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия, приговоренные к предварительному заключению на 18 месяцев, взяты под стражу, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Сразу после оглашения вердикта приговоренные в сопровождении полицейских направились в суд, чтобы сдаться властям.

Умала будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года) мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. Речь идет о фондах, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия самого Умалы.