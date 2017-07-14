Закир Гасанов: «Вооруженные силы России — наш стратегический партнер»

Министерство обороны Азербайджана рассматривает Вооруженные силы России как надежного стратегического партнера, с которым и в дальнейшем готов развивать отношения в области военного образования, проведения совместных мероприятий и в вопросах военно-технического сотрудничества. Об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в интервью РИА Новости.

Рассказывая о совместных мероприятиях с Россией, Закир Гасанов отметил участие Азербайджана в международных Армейских играх.

«Мы уже три года принимаем участие в международных Армейских играх. Это очень хорошее мероприятие, организованное на очень высоком уровне. Мы участвовали в танковом биатлоне, наша команда заняла довольно высокое место в «Кубке Каспия». И уже в этом году мы будем проводить эти игры в Азербайджане. Если раньше в играх принимали участие команды России, Азербайджана и Казахстана, то в этом году количество участников увеличится. Проявляют интерес к этим соревнованиям также Турция и Иран. Очень много стран желает присутствовать в качестве наблюдателей. Это ведь традиционная практика – сначала как наблюдатели, а потом уже как участники.

Кроме того, у нас были учения с РФ на Каспии, где отрабатывались такие факторы как борьба с терроризмом, спасательные действия. Это нормально, идет интеграция вооруженных сил, ведется обмен опытом. Налаживаются дружеские отношения. Особо хочу подчеркнуть помощь РФ в образовании наших военных специалистов. В военных учебных заведениях РФ обучаются очень много курсантов из Азербайджана. Это в основном специалисты по ПВО, авиационные специалисты, связисты и т.д..», - сказал министр.

Закир Гасанов также ответил на вопрос о совместных военных учениях Азербайджана, Турции и Грузии.

«О конкретных сроках говорить рано. Потому что в той или другой стране возникают нештатные ситуации. У нас готовится совместный документ, который будет оговаривать вопросы взаимодействия вооруженных сил Грузии, Турции и Азербайджана. В этом документе предусматриваются вопросы совместных учений.

С Турцией у нас уже проводятся совместные учения ВВС, войск специального назначения, мотопехотных частей и танковых подразделений. Одновременно с участием Грузии проводятся трехсторонние командно-штабные учения Eternity.

На последней встрече министров обороны в Батуми мы договорились пригласить Грузию к учениям, проводимым с Турцией. В июне нынешнего года проводились совместные учения с Турцией, в которых принимали также участие представители ВС Грузии», — сказал министр обороны.