Генштаб Турции отчитался о ликвидации 79 террористов за неделю. Антитеррористические операции были проведены с 6 по 13 июля в семи провинциях на востоке и юго-востоке страны — Ширнак, Хаккари, Диярбакыр, Мардин, Ван, Батман и Сиирт, сообщает Анадолу со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Как отмечается, у террористов изъято 70 винтовок, ручной противотанковый гранатомет, 4 пулемета, 5 гранатометов, 56 гранат, 10 мин, 4 521 кг взрывчатых веществ, более 30 тыс. единиц боеприпасов, наркотические вещества.

В рамках антитеррористических операций уничтожено 19 убежищ и складов террористов. Кроме того, при попытке незаконного пресечения границ Турции задержаны 4 524 человека.

В ходе операций погибли пять турецких военнослужащих, 15 — получили ранения