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В Японии эвакуируют 74 тысячи человек

 

В японском городе Инуяма в префектуре Айти из-за сильных ливней объявлено об эвакуации всех жителей — 74 тысяч человек. Об этом сообщает Kyodo.

Горожане будут направлены в 45 пунктов временного размещения.

По данным метеорологической службы за последние часы в регионе выпало 120 миллиметров осадков, что создало угрозу схода оползней и наводнения.

21 июня власти обратились к жителям города Хамамацу в японской префектуре Сидзуока с рекомендацией перебраться в безопасное место из-за угрозы наводнений. В зоне бедствия находилось около 200 тысяч человек.

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В Японии эвакуируют 74 тысячи человек
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