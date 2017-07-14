Приехавшая из Германии в Товуз девушка выбросилась из окна из-за возлюбленного. Как передает Report, девушка, которая ранее заявила, что упала, вытирая окна на пятом этаже, пыталась покончить с собой.

По словам очевидцев, днем 13 июля Нармин Эльчин гызы Аббасзаде (1996 г.р.) пыталась покончить с собой, узнав об обручении любимого юноши с другой.

Живущая с матерью в Германии после развода родителей девушка приехала в Товуз на запланированную в августе свадьбу двоюродной сестры. Она услышала, что ее любимый обручился с другой. Расстроенная новостью 21-летняя девушка выбросилась из окна квартиры тети, у которой гостила.

Вызванной на место происшествия машиной скорой помощи она была доставлена в Товузскую центральную районную больницу и прооперирована: ей удалили почку, отказавшую в результате тяжелой травмы. После оказания необходимой помощи она была помещена в реанимационное отделение.

Товузское районное отделение полиции расследует факт.