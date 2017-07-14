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В посольстве Ирака в Баку рассказали о разгроме ИГИЛ

Автор: Отдел информации 

В настоящее время на территории Ирака террористическая группировка «Исламское государство» практически уничтожена. Иракская армия вместе с отрядами пешмерга и иракскими ополченцами занимается ликвидацией оставшихся разрозненных групп террористов. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на пресс-конференции в Баку сказал временный поверенный Ирака в Азербайджане Фадхиль Авад Жебур аль-Шуваили.

По его словам, после освобождения Мосула Ирак укрепил свои границы, чтобы террористы не могли покинуть страну.

В данное время проводится расследование в отношении преступлений против иракского народа со стороны террористов ИГ.

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