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Посол России о закрытии азербайджанской диаспоры

Автор: Отдел информации 

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин заявил о том, что в ситуации вокруг Всероссийского Азербайджанского конгресса не стоит искать политического подтекста. Как передает собственный корреспондент haqqin.az, Дорохин сказал об этом на конференции общественных объединений российских соотечественников в Азербайджане.

«Проблема вокруг ВАК возникла в связи с тем, что ответственные лица в организации не обеспечили необходимую правовую базу структуры»,  сказал посол.

По его словам, несмотря на неоднократные запросы российского Министерства юстиции, в ВАК их просто игнорировали.

«Министерство направило три письменных запроса в ВАК, и ни на одно из них не поступило никаких ответов»,  сказал В.Дорохин, подчеркнув, что такое отношение еще более задело сотрудников Минюста РФ.

«В беседе со мной посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу признался, что не знал о том, что документы ВАК не обновлялись с 2001 года»,  отметил дипломат.

В.Дорохин сказал, что ситуация с регистрацией ВАК будет решаться в правовой плоскости.

Он отметил, что в свое время полюбовно был решен вопрос с действующей в Азербайджане аварской организацией.

«Министерство юстиции Азербайджана требовало сменить название организации, и наши аварские друзья прислушались к этому»,  сказал посол.

В.Дорохин выразил надежду, что ситуация вокруг ВАК не отразится негативно на азербайджано-российских отношениях.

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