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Макрон объявил об увеличении военных расходов Франции

 

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении военных расходов страны в 2018 году. Об этом сообщает BFMTV.

По словам главы государства, бюджет оборонного ведомства в следующем году составит 34,2 миллиарда евро против 32,7 миллиарда, предусмотренных в 2017-м. При этом 650 миллионов евро зарезервируют на обеспечение операций за рубежом.

«Это необходимое решение, это то, что нам нужно», — заявил французский лидер.

Макрон пояснил, что данный шаг сделан ради достижения уровня военных расходов в 2 процента от ВВП страны к 2025 году. Такое требование содержится в уставе НАТО, участницей которой является Франция.

25 мая во время саммита лидеров стран Североатлантического альянса президент США Дональд Трамп заявил, что 23 из 28 стран-участниц не платят тех сумм, которые они должны вносить в общий бюджет организации, что несправедливо по отношению к США, на долю которых приходится около 70 процентов бюджета НАТО.

По приглашению французской стороны Трамп находится с визитом в Париже. Французский и американский президенты будут присутствовать на военном параде в честь национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии.

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