Россия испытает ракеты у побережья Сирии

Российские военные корабли в ближайшие две недели могут провести ракетные пуски у побережья Сирии, сообщает Интерфакс.

Согласно информации, об этом свидетельствуют международное извещение для авиационного персонала и навигационное предупреждение для мореплавателей.

Отмечается, что это будут испытательные пуски. Всего их будет пять: 14, 19, 21, 26 и 28 июля в период с 8:00 до 18:00. В связи с учениями ВМФ РФ должен быть закрыт участок в международных водах Средиземного моря возле побережья Сирии.

9 июля сообщалось, что к берегам Сирии направился фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен". Он отправился в поход в Средиземное море, снявшись с якоря в Севастополе.