Россия решила развивать туризм совместно с Азербайджаном

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерено развивать круизный туризм в Каспийском море с привлечением Азербайджана и других прикаспийских стран. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, сообщает haqqin.az со ссылкой на Runews24.ru.

По его словам, в развитии круизного туризма в Каспийском море уже выразили заинтересованность Азербайджан и Иран.

Глава Ростуризма отметил, что к процессу развития круизного туризма на Каспии могут быть привлечены Иран, Азербайджан, Туркмения и Казахстан.

По словам Сафонова, данное туристическое направление очень перспективно, а объединение усилий с другими странами позволит создать принципиально новый продукт высокого качества.

В то же время основной проблемой остается создание инфраструктуры: пассажирских вокзалов, причальных стоянок, пунктов пропуска и т.д.