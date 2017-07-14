Бинали Йылдырым: «Новая попытка госпереворота в Турции исключена»

Новая попытка переворота в Турции невозможна, однако борьба с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого Анкара возложила ответственность за прошлогодний мятеж, еще не закончена, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в преддверии первой годовщины попытки госпереворота.

«Такая ситуация исключена. Но если кто-то решится на подобное безумие, он заплатит еще более высокую цену. Слишком рано говорить, что борьба с FETO закончилась. Судебные процессы продолжаются, и разные вещи могут выявиться в ходе этих процессов, то есть могут произойти новые события», — сказал Йылдырым на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле.

Турецкий премьер прокомментировал заявление председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии страны Кемаля Кылычдароглу о том, что властям заранее было известно о подготовке госпереворота и что мятеж был «контролируемым».

«Это не собственное мнение Кылычдароглу. Это результат работы «мозгового центра» FEТО в США», — приводит слова Йылдырыма газета Hürriyet.