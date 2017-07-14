Сланцевая революция, случившаяся в XXI веке, без сомнения, стала фактором, изменившим облик современного мира. Не будем углубляться в историю, напомним лишь, что катастрофический обвал цены «черного золота», случившийся в 2014 году, многие специалисты как раз связывают с «взрывом» сланцевой добычи в Америке: дескать, именно чтобы поставить на место зарвавшихся американцев, традиционные мировые лидеры добычи — саудиты — и спровоцировали падение цен. Никто не знает достоверно, так ли это было, но баррель обвалился и в кризисе той или иной степени тяжести оказались все страны – добытчики и экспортеры нефти, включая Россию и Азербайджан.

Америка может захлебнуться в своей нефти

В настоящее время сланцевый фактор снова активнейшим образом влияет на рынок. С одной стороны, как известно, страны ОПЕК и примкнувшие к ним 11 государств-экспортеров (опять-таки включая Россию и Азербайджан), добровольно взяли на себя обязательства по сокращению объемов добычи нефти, дабы убрать с рынка «навес» избыточного предложения и поддержать баррель.

С другой — американская сланцевая добыча на поднявшемся барреле ожила и теперь снова толкает цены вниз. Отметим, что США, входящие в тройку крупнейших производителей нефти в мире, не могут вести переговоры с ОПЕК — любые картельные сговоры запрещены их законодательством.

В результате сложившегося «замкнутого круга» баррель в последнее время никак не может укрепиться даже на рубеже в $50. А аналитики Международного валютного фонда прямым текстом называют сланцевые месторождения «самой большой угрозой попыткам добиться стабильности цен».

Однако, революции далеко не всегда приводят к тем результатам, которые планировались изначально. Хуже того, случается и результаты прямо противоположные ожидаемым. Вот и американская сланцевая - происходит отнюдь не безоблачно и вполне может захлебнуться в собственной нефти.

Еще год назад казалось, что потенциал сланцевой революции исчерпан. 7 июля 2016 года EIA в еженедельном отчете о состоянии нефтяной отрасли страны сообщило о падении добычи нефти до 8,4 млн баррелей в сутки – самого низкого уровня после обвала нефтяного рынка в конце 2014 года. Но затем рыночная конъюнктура изменилась в благоприятную для «сланцевиков» сторону.

Цены пошли вверх, достигнув $50 за баррель. Повышение нефтяных котировок стало причиной увеличения объема буровых работ и началом «второй сланцевой революции».

По данным Baker Hughes, на начало июля в США для добычи нефти были задействованы 758 буровых установок, при том, что в конце мая прошлого года там работало всего 316 «качалок»: прогресс очевиден. Не случайно, согласно последнему прогнозу EIA, добыча в США достигнет в этом году рекордного уровня – 10 млн баррелей в сутки.

Помощь Трампа опоздала

Справедливости ради надо отметить, что подъему сланцевого производства за океаном поспособствовал не только подросший в цене баррель, но и ощутимый технологический прогресс, который позволил заметно снизить себестоимость добычи методом гидроразрыва пластов.

Во всяком случае, с конца 2014 года руководители многих сланцевых компаний пересмотрели в сторону понижения котировки нефти, при которых добыча становится рентабельной. К тому же теперь у американской нефтегазовой отрасли появился весьма влиятельный заступник и лоббист- это сам президент США Дональд Трамп.

Его администрация, как явствует из многочисленных официальных заявлений, намерена оказать всестороннюю поддержку американской нефтегазовой отрасли как внутри страны, так и за рубежом. Ставка делается на экспорт энергоносителей. В частности, по нефти экспорт планируется довести до 1 млн баррелей в сутки.

При этом США остаются вторым крупнейшим импортером углеводородов в мире. Мало того, даже в случае достижения рекордного уровня добычи, который прогнозирует EIA, США останутся нетто-импортером нефти. Однако эксперты признают: поставки американского углеводородного сырья за рубеж имеют экономический смысл. Сланцевая нефть, добываемая в стране, является легкой, содержит мало сернистых соединений и высоко ценится на рынке, поэтому ее выгодно экспортировать. Большинство нефтеперерабатывающих заводов в США имеют высокую техническую оснащенность и способны перерабатывать тяжелые высокосернистые сорта нефти, цены на которые очень низкие. Закупать такие сорта можно в соседних странах: Канаде, Мексике, Венесуэле. Продажа легкой нефти и покупка тяжелой приносит существенную прибыль. Более того, обеспечивается полная загрузка американских НПЗ, которые располагают установками для переработки тяжелой нефти и получения продукции с высокой добавленной стоимостью – бензина и дизельного топлива.

Кроме того, экспортируя нефть в значительных объемах, США получают возможность еще больше влиять на мировой рынок и нефтяные котировки. Американский сорт WTI укрепляет свои позиции в качестве мирового эталона, а европейский Brent, наоборот, становится менее репрезентативным на фоне падения добычи в Северном море.

Хроника разочарований

Итак, Америка победно наступает на глобальный нефтяной рынок? Увы, пристальный взгляд на происходящее в области сланца подтверждает опасения экспертов ,что не все так однозначно.

Согласно последнему июньскому отчету EIA, в период с 17 по 23 июня добыча нефти в США обвалилась на 100 тыс. баррелей в сутки. При этом производство в 48 штатах – континентальная часть США без Аляски и Гавайских островов, где добывается сланцевая нефть – упала на 55 тыс. баррелей в сутки. Это рекордное падение после начала «второй сланцевой революции».

Кроме того, в американской сланцевой индустрии отмечается рост издержек в связи с нехваткой необходимого оборудования и обученного персонала для проведения горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, что также мешает увеличению производства.

Не потому ли в нефтяных кабинетах России перестали нервничать? А в Азербайджане кажется вообще не обращали внимания на американскую сланцевую эйфорию.

Сланцевая революция привела к фантастическому подорожанию земельных участков. По данным консалтинговой компании Wood MacKenzie, стоимость одного акра земли в границах крупнейшей сланцевой структуры Permian Basin к началу 2017 года достигла $50 тыс. – в 50 раз больше, чем четыре года назад. Это грозит прекращением роста добычи на самой перспективной сланцевой структуре в мире, что, по мнению американских экспертов, будет означать конец «второй сланцевой революции». Горькое разочарование инвесторов уже видно как говорится, за версту.

Начнем с того, что экономическая целесообразность добычи нефти в США – не только на сланцевых структурах – ставится под сомнение, поскольку не приносит прибыли. Убытки демонстрируют не только малые и средние компании, но и лидеры нефтяной отрасли.

Кое-кто из экспертов уже подсчитывает потери, напоминая о $20 млрд инвестиций, вложенных в разработку месторождений сланцевой нефти в США. Эти деньги как-то надо возвращать, а как именно –никто не знает.

Австралийская компания BHP Billiton приобрела сланцевые активы в 2011 году и инвестировала миллиарды в добычу. Падение нефтяных цен привело к безвозвратной потере почти $13 млрд.

Глава ВНР Billiton вынужден был публично признать, что решение инвестировать в добычу сланцевой нефти было ошибкой. Не только австралийцы пожалели об инвестициях в сланцевую добычу. Ранее о продаже сланцевых активов сообщили Shell, Statoil, а также ряд американских компаний. Разочарование крупных компаний в сланцевых проектах предвещает конец сланцевой революции не только в США, но и в целом в мире.

Правда, на сегодняшний день большинство американских нефтяных компаний надеются, что смогут к концу года перейти на самофинансирование – осуществлять производственную деятельность без привлечения банковских кредитов. Но пока такие надежды ничем не подкреплены: бесконтрольно наращивая добычу и опрокидывая тем самым баррель, «сланцевики» сами рубят сук, на котором сидят.