Сегодня в 14:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Агдамский «Карабах», практически обеспечивший себе участие в этой стадии, при жеребьевке впервые в истории азербайджанского клубного футбола будет в числе «сеяных» команд и получит в соперники относительно слабый клуб.

«Карабах» включен во вторую группу, где его соперниками могут стать:

победитель пары «Партизан» (Сербия) — «Будучность» (Черногория) (результат первого матча — 2:0);

победитель пары «Риека» (Хорватия) — ТНС (Уэльс) (2:0);

победитель пары «Шериф» (Молдова) — «Кукеши» (Албания) (1:0);

победитель пары «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) — «Гонвед» (Венгрия) (2:1);

«Виторул» (Румыния).

Напомним, в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» обыграл грузинскую «Самтредиа» со счетом 5:0. Ответная встреча состоится в Тбилиси 18 июля, но мало кто сомневается, что именно «Карабах» получит право играть в третьем раунде.