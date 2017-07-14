Экс-кандидат в президенты Азербайджана: «Таги Ахмедов должен быть арестован»

«Таги Ахмедов украл у азербайджанского народа 200 миллионов долларов. Эти деньги необходимо отобрать у него и вернуть в госбюджет», - заявил газете "Ени Мусават" экс-кандидат в президенты Азербайджана Хафиз Гаджиев, комментируя информацию о многомиллионном состоянии бывшего главы Бакметрополитена Таги Ахмедова, которую в суде озвучил арестованный генерал Акиф Човдаров.

Он сказал, что заявления Акифа Човдарова в суде по поводу Таги Ахмедова правдивы и что по ним необходимо провести проверку.

«Акиф Човдаров – не рядовой гражданин. Управление МНБ, которое он возглавлял долгие годы, курировало сферу транспорта. Вне зависимости от того, что говорит Таги Ахмедов, его жена и сыновья, на основании сказанного Акифом Човдаровым в суде незамедлительно должно быть возбуждено уголовное дело. Конечно, Таги Ахмедов не скажет, что он украл 200 миллионов долларов у азербайджанского народа. На самом же деле – это факт. Осталось только свести все эти факты в папку одного уголовного дела, а суд должен вынести решение об аресте Таги Ахмедова. Он был освобожден от занимаемой должности и возглавил Ясамальское отделение ЙАП. Эта должность нужна была ему, чтобы он смог избежать ареста», - заявил Хафиз Гаджиев.

Х.Гаджиев считает, что 200 миллионов долларов, которые следует отобрать у Таги Ахмедова, можно потратить на закупку вооружения, или же инвестировать их в туристическую сферу.

«К этому вопросу надо относиться очень серьезно. Если не арестовать Таги Ахмедова, то другие чиновники будут воровать бюджетные деньги, думая, что им ничего не грозит», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, следует арестовать также и сыновей Таги Ахмедова, замешанных в коррупционных преступлениях отца.

«Таги Ахмедов и сыновей своих вовлек в коррупцию. Его сын Руслан, который работает в МИД, как сказал А.Човдаров, переводил ворованные деньги в оффшоры. А арендную плату с торговых точек в метро собирал другой сын Таги Ахмедова – Рауф. Таким образом, в свою коррупционную схему Таги Ахмедов привлек и сыновей, создав тем самым организованную преступную группировку. Эта группировка занималась хищением бюджетных средств в особо крупном размере. Когда Акиф Човдаров перечислял все богатства Таги Ахмедова, у меня волосы на голове дыбом встали», - сказал Хафиз Гаджиев.