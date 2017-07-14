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Россия дала зеленый свет объединенной армии с Арменией

 

Госдума ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск России и Армении, передает «Росбалт».

Соглашение было подписано в 2016 году и сроком на 5 лет с возможностью его автоматического продления и направлено на установление международно-правовых основ формирования общего пространства обороны и безопасности между Россией и Арменией.

Объединенная группировка войск призвана обеспечить адекватное реагирование на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон. Тем самым Россия и Армения признали необходимость согласованных действий в интересах обеспечения безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности с учетом разобщенности территорий и объема решаемых в их границах оперативно-стратегических задач.

Согласно документу, стороны самостоятельно осуществляют материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск (сил), выделенных в состав объединенной группировки, создают и пополняют запасы материальных средств до согласованных норм.

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