США отказываются выдавать визы российским дипломатам

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре сотрудников посольства России, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", — сказала Захарова.

Администрация Барака Обамы 29 декабря 2016 года объявила персоной нон грата 35 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций, введенных против России за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Кроме того, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.