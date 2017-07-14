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Синоптики предупреждают о жаре

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Северо-восточный ветер сменится на юго-восточный. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23°, днем 30-34°, в Баку ночью 19-21°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 23-24°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, жаркая погода на фоне превосходства слабого ветра на Абшеронском полуострове до 17 июля в основном неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 32-37°, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.

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