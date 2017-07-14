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Российские войска останутся в Сирии до конца века

 

Государственная дума ратифицировала соглашение о размещении российских ВКС в Сирии. Документ уже был подписан в январе текущего года в Дамаске, передает Life.

В договоре прописаны ключевые положения о размещении группировки Воздушно-космических сил России, имущества и детально отмечены вопросы функционирования.

Согласно документу, внешняя охрана ПМТО и других объектов в Сирии будет осуществляться сирийской стороной. Внутренняя охрана, противовоздушная оборона и поддержание правопорядка в местах дислокации будут обеспечиваться российскими военными. Действие договора рассчитано на 49 лет.

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