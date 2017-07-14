В Баку могут приехать «Милан», «Фенербахче» и «ПСВ»

Сегодня в 15:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
В этой жеребьевке примут участие три азербайджанских клуба – «Габала», «Интер» и «Зиря». «Габала» и «Интер» при жеребьевке попали в число «несеянных». «Зиря» же среди «сеянных» благодаря высокому рейтингу его соперника по второму раунду – румынской «Астры».
Перед жеребьевкой УЕФА поделил команды на пять групп. «Габала», которая вчера сыграла в Баку вничью 1:1 с польской «Ягеллонией», если пройдет поляков, может сыграть в третьем раунде со следующими командами:
«ПСВ» (Голландия);
«Фенербахче» (Турция);
«Краснодар» (Россия);
Победитель пары «Шкендия» (Македония) – «ХИК» (Финляндия) (результат первого матча – 3:1);
«Панатинаикос» (Греция).
«Интер», если преодолеет барьер в лице люксембургской «Фолы» (в Баку «Интер» выиграл 1:0), может встретиться со следующими командами:
Победитель пары «Остерсунд» (Швеция) – «Галатасарай» (Турция) (2:0);
«Милан» (Италия);
«Бордо» (Франция);
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Рейкьявик» (Исландия) (3:1);
«Хайдук» (Хорватия) – «Левски» (Болгария) (1:0);
«Хогесунд» (Норвегия) – «Лех» (Польша) (3:2).
«Зиря» проиграла вчера в Румынии «Астре» со счетом 1:3. Если «Зиря» все же удастся пройти румынский клуб, то в третьем раунде она благодаря «Астре» получит в соперники более скромную команду, нежели «Габала» и «Интер».
Потенциальные соперники «Зиря»:
Победитель пары «Иртыш» (Казахстан) – «Црвена Звезда» (Сербия) (1:1);
«Александрия» (Украина);
Победитель пары «Алтах» (Австрия) – «Динамо» (Брест, Беларусь) (1:1);
Победитель пары «Абердин» (Шотландия) – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) (1:1);
Победитель пары «Ружомберок» (Словакия) – «Бранн» (Норвегия) (0:1);
Победитель пары «Бейтар» (Израиль) – «Ботев» (Болгария) (1:1).