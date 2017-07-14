Жириновский предложил создать «индийский флот» России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в составе ВМФ России «индийский флот», а также разместить российские военные базы рядом с американскими. Об этом парламентарий заявил в пятницу, 14 июля, на заседании Госдумы, передает Интерфакс.

«Везде, где их базы — должны быть наши базы», — сказал Жириновский.

«Нам мало базы в Сирии. Нам нужна база в Персидском заливе, а это означает уже Индийский океан. Флот должен там стоять. Его можно назвать «Индийский флот», — добавил он.

Лидер ЛДПР уверен, что Россия должна постепенно увеличивать свою зарубежную группировку, «чтобы идти на равных с американцами».

«Нужны еще несколько баз, таких как в Сирии», — сказал он, предложив разместить российские войска в Иране.