Эмин и Арас Агаларовы в спешном порядке продают свою недвижимость в США. По информации Forbes, миллиардер Арас Агаларов в апреле 2006 года приобрел в США роскошный особняк за $8 млн. Теперь бизнесмен выставил его на продажу за $6,98 млн.

Особняк по адресу: Андерсон авеню, 159, который занимает 2,5 акра земли, был построен в 2001 году. В доме семь спален и восемь санузлов, есть огромная двойная свадебная лестница и комната с панорамными окнами в несколько этажей, из которой открывается вид на фонтан и двор с прекрасным ландшафтным дизайном.

Особняк также оснащен подъездной дорожкой, сводчатыми потолками, каминами, официальной столовой, кухней шеф-повара с кладовой и «мокрым» баром со встроенным аквариумом. Также есть большая семейная комната, библиотека, полностью отделанный подвал, в котором находится комната отдыха, кинотеатр, тренажерный зал с сауной, винный погреб и дополнительная спальня.

Среди соседей Агаларова — рэп-магнат Шон Комбс и легендарный музыкант Стиви Уандер.

Сын миллиардера Эмин Агаларов владеет домом на той же Андерсон авеню, 98. Эмин купил особняк, который занимает 0,77 акра, вместе со своим отцом за $3 млн в 2008 году. Этот дом также выставлен на продажу, но с меньшими «потерями» — за $2,9 млн.

В особняке площадью 10 000 кв. футов шесть спален и семь санузлов, двухэтажное фойе со свадебной лестницей, кухня шеф-повара и подвал с комнатой отдыха, баром, домашним кинотеатром, винным погребом и тренажерным залом. В качестве риэлтора по продаже выступает сестра Эмина, Шейла Агаларова, которая является брокером международной недвижимости Sotheby's.

Арас и Эмин Агаларовы оказались в центре скандала в США после публикации переписки между Дональдом Трампом-младшим, сыном действующего президента США, и пиарщиком Робом Голдстоуном, который работал на Агаларовых во время проведения конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году. В переписке речь шла о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая могла бы предоставить компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в США. Трамп-младший подтвердил факт встречи с адвокатом, но заявил, что она оказалась для него бесполезной.