В Баку ограбили бухгалтера торговой компании

Вчера в 11:00 на проспекте Зии Буниятова ограбили бухгалтера крупной торговой компании ООО KDV Azerbaycan. Преступники похитили 134 тысячи манатов, передает Sputnik.

Согласно информации, неизвестные подбежали к бухгалтеру компании Саиде Махмудовой и, выхватив из ее рук спортивную сумку, в которой находились деньги, скрылись с места преступления. По словам потерпевшей, грабители сели в автомобиль и уехали. Однако номеров машины женщина не запомнила.

Потерпевшая показала, что не знакома с нападавшими. По версии следствия, перед тем как совершить грабеж, злоумышленники изучили график передвижения бухгалтера, и, скорее всего, у них была информация о наличии в сумке большой суммы денег.

Пока личности подозреваемых не установлены, в этом направлении сейчас работают оперативники 17-го отделения полиции Наримановского района.