Таможенники раскрыли махинацию на миллион

Была предпринята попытка избежать выплаты налогов и пошлин с общей суммы более миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении Госкомтаможни.

Главное управление Бакинской таможни вновь обнаружило, что в ходе импортных операций некоторые предприниматели и компании в представляемых в таможенные органы инвойсах занижают в разы себестоимость товаров. Среди компаний, пытающихся избежать налогов, есть и такие известные, как SƏHLİYALI, Həsənoğlu LTD, AZ-OIL и др.

Государственный таможенный комитет еще раз напоминает, что таможенные органы страны и сотрудники таможни обладают соответствующим оборудованием, механизмами и знаниями, чтобы наряду с физическими, химическими, биологическими признаками определять стоимость перевозимых через границу товаров и транспортных средств.

Для предотвращения подобных случаев комитет всегда принимает решительные шаги и заявляет, что в будущем в отношении физических и юридических лиц, пытающихся уклониться от выплаты средств, которые поступят в госбюджет, наряду с принятием законных мер, их имена регулярно будут доводиться до общественности.