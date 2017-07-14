Сегодня на заседании Госдумы РФ лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время прений по вопросу ратификации соглашения об объединенной группировке войск России и Армении заявил, что армянские офицеры не должны быть допущены к командованию группировки. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на источники в Госдуме России.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что совместное командование военными базами и объединенными группировками войск за пределами России неприемлемо.

Напомним, сегодня Госдума РФ ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск России и Армении. Соглашение было подписано в 2016 году сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления и направлено на установление международно-правовых основ формирования общего пространства обороны и безопасности между Россией и Арменией.

Владимир Жириновский считает, что объединенная группировка войск РФ и Армении должна находиться исключительно под российским командованием.

«Командование всеми военными базами, группировками объединенных войск должно быть только в руках генерального штаба министра обороны и нашего верховного главнокомандующего», — сказал Владимир Вольфович.

По мнению российского парламентария, совместное командование может быть чревато непредвиденными негативными последствиями.

«Без нашего ведома они начнут какие-нибудь боевые действия, и мы будем автоматически втянуты», — объяснил свою позицию Владимир Жириновский.