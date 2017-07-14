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У украинского экс-министра нашли 12 миллиардов долларов

 

Силовики заблокировали имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на 12 млрд долларов. Как передает УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Сегодняшнее блокирование этого имущества на сумму 12 миллиардов долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий»,  заявил министр.

Представители правоохранительных органов проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре «Гулливер» в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

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