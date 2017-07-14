Азербайджан увеличил число судов за пределами Каспия

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» увеличило число судов за пределами Каспия, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, в международных водах будет эксплуатироваться танкер «Профессор Азиз Алиев», принадлежащий пароходству.

Судно грузоподъемностью 7.000 тонн было построено в Нижнем Новгороде. Его длина составляет 141 метр, ширина – 16,7 метра, осадка – 4,2 метра, а высота борта – 6 метров.

«Экипаж танкера «Профессор Азиз Алиев» состоит из 14 человек. Все члены экипажа являются гражданами Азербайджана. Судно будет функционировать в бассейнах Черного, Азовского и Средиземного морей. Система управления безопасностью судна, построенного и оперирующего под контролем Российского морского регистра судоходства, принадлежит Американскому Бюро Судоходства. Качественный контроль деятельности судов, плавающих под флагом Азербайджана будет проводить компания Casptankers, учрежденная Азербайджанским Пароходством в Турции в прошлом году», - говорится в сообщении.

Судно «Профессор Азиз Алиев» уже вышло в свое первое международное плавание из порта Туапсе в Болгарию. Это первый за долгое время танкер Пароходства, задействованный в Черном море. В настоящее время за пределами Каспия работают 10 сухогрузов АКМП ЗАО.

Отметим, что Пароходство после длительного перерыва возобновило операции в международных водах с 2014-го года с покупкой судов «Узеир Гаджибейли» и «Натаван».