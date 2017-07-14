Неизвестные расстреляли полицейских в Египте

Трое стрелков на мотоциклах атаковали полицейский пост в 30 километрах южнее Каира, сообщает МВД страны.
Стрелки устроили засаду и открыли огонь, в результате чего убиты пять полицейских.
Ответственность на себя за атаку пока никто не взял.
Трое стрелков на мотоциклах атаковали полицейский пост в 30 километрах южнее Каира, сообщает МВД страны.
Стрелки устроили засаду и открыли огонь, в результате чего убиты пять полицейских.
Ответственность на себя за атаку пока никто не взял.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.