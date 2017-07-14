Подписаться на уведомления
 

Президент Ильхам Алиев рассказал о той страшной ночи Письмо Эрдогану

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин президент, дорогой брат! Прошел год со дня предотвращения предпринятой 15 июля попытки силой свергнуть законное правительство Турецкой Республики. Во время кровавых событий той ночи стойкость турецкого народа, самоотверженно защитившего конституционной строй страны, и то, что люди пожертвовали своими жизнями в Азербайджане вспоминают с почтением как пример настоящего героизма». 

По словам президента, как только он узнал о событиях, сразу же выразил поддержку легитимной власти Турции, осудил изменников Родины, которые посягнули на конституционный строй страны, и дал в связи с этим соответствующие поручения членам правительства Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле. Глава государства выразил уверенность в том, что проведенные обсуждения серьезно повлияют на еще большее укрепление связей.  

«Мой дорогой брат, еще раз желаю упокоения душам погибших 15 июля шехидов, их близким и братскому народу Турции  терпения. Выражаю солидарность с Вами по всем судьбоносным вопросам». 

4638 просмотров


Старости
Посол России о закрытии азербайджанской диаспоры
Посол России о закрытии азербайджанской диаспоры
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
15 Июл 31° / 22°
16 Июл 32° / 23°
17 Июл 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9409 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Эльмиру Сулейманову наградили орденом Почета
Нападение на туристов в Египте: есть убитые и раненые обновлено
Академик Анатолий Пешко: «С Карабаха может начаться мировая война» эксклюзив
Иранский генерал: «Мы вытесним США из региона»
Путин пока не принял решение по ответным мерам США
Акция протеста в Париже в День взятия Бастилии фото
Президент Ильхам Алиев утвердил измененный госбюджет
Центробанк о курсе маната
В Стамбуле неизвестный пробрался в консульство США
В Сирии убит иранский советник
Нефть продолжает дорожать: Brent — $49
Арестован муфтий Иерусалима
Порошенко рассказал, как планирует «вернуть Донбасс»
Самолет AZAL совершил вынужденную посадку в Москве
Президент Ильхам Алиев рассказал о той страшной ночи Письмо Эрдогану
Неизвестные расстреляли полицейских в Египте
Высокопоставленные украинские офицеры продавали танковые двигатели
Азербайджан увеличил число судов за пределами Каспия
У украинского экс-министра нашли 12 миллиардов долларов
Владимир Жириновский: «Не допускать Армению к командованию объединенной группировки!» эксклюзив
«Галатасарай» среди соперников азербайджанских клубов в Лиге Европы итоги жеребьевки; обновлено
Прокурор потребовал осудить блогера Лапшина на 6,5 лет срочно
Известного телеведущего ужалила змея
SOCAR сократила добычу нефти
Таможенники раскрыли махинацию на миллион
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться