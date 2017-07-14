Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин президент, дорогой брат! Прошел год со дня предотвращения предпринятой 15 июля попытки силой свергнуть законное правительство Турецкой Республики. Во время кровавых событий той ночи стойкость турецкого народа, самоотверженно защитившего конституционной строй страны, и то, что люди пожертвовали своими жизнями в Азербайджане вспоминают с почтением как пример настоящего героизма».

По словам президента, как только он узнал о событиях, сразу же выразил поддержку легитимной власти Турции, осудил изменников Родины, которые посягнули на конституционный строй страны, и дал в связи с этим соответствующие поручения членам правительства Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле. Глава государства выразил уверенность в том, что проведенные обсуждения серьезно повлияют на еще большее укрепление связей.

«Мой дорогой брат, еще раз желаю упокоения душам погибших 15 июля шехидов, их близким и братскому народу Турции — терпения. Выражаю солидарность с Вами по всем судьбоносным вопросам».