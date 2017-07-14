Самолет AZAL совершил вынужденную посадку в Москве

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», летевший из Баку в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Домодедово», сообщают в авиакомпании.

В связи со специальным мероприятием в питерском аэропорту «Пулково» самолет был направлен в Москву, где совершил благополучную посадку. На борту самолета находились 163 пассажира и 7 членов экипажа.

Самолет Airbus A320 вылетел из Баку в семь утра и должен был приземлиться в «Пулково» в 10:10. Вылет из Москвы в Санкт-Петербург состоится после получения соответствующего разрешения.

В свою очередь, задерживается и обратный рейс из Санкт-Петербурга в Баку, который изначально был намечен на 22:50.