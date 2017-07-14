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Арестован муфтий Иерусалима

 

Израильская полиция задержала муфтия Иерусалима шейха Мухаммада Хусейна по окончании пятничной молитвы в рамках расследования нападения на полицейских на Храмовой горе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Йедиот Ахронот».

По данным издания, стражи порядка также задержали предшественника Хусейна — Икрима Сабри.

В пятницу утром трое израильских арабов открыли огонь по полицейским, дежурившим у входа на Храмовую гору. Они убили двух из них, ранили третьего и попытались скрыться на территории святыни, но были застрелены в ходе преследования.

После вооруженного нападения израильские власти закрыли доступ к мечетям Храмовой горы, отменили там пятничную молитву и намерены провести обыски, чтобы «убедиться, что на Храмовой горе больше нет оружия».

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