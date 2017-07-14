Нефть продолжает дорожать: Brent — $49

Мировые цены на нефть продолжают расти сегодня на улучшении прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на нефть в 2017 году; стоимость нефти марки Brent впервые с 6 июля превысила отметку в 49 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время стоимость нефти марки Brent росла на 1,07% — до 48,94 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она впервые с 6 июля превысила отметку в 49 долларов за баррель.

Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 1,19% — до 46,63 доллара за баррель.