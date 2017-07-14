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В Стамбуле неизвестный пробрался в консульство США

 

Турецкая полиция задержала мужчину, который перелез через стену генконсульства США в Стамбуле и проник на его территорию, сообщает газета Hurriyet.

По данным источников газеты в полиции, мужчина является выходцем из Китая. Он не был вооружен и после задержания объяснил свои действия тем, что хочет получить политическое убежище в США и ранее обратился к американским властям с просьбой об этом.

Генконсульство США в Стамбуле опубликовало на своем сайте срочное сообщение с призывом к американским гражданам воздержаться от посещения дипмиссии и прилегающей к ней территории из-за угрозы безопасности. Позже генконсульство сообщило, что инцидент исчерпан, и дипмиссия вернулась к нормальному режиму работы.

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