Президент Ильхам Алиев утвердил измененный госбюджет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утвердил поправки в госбюджет на 2017 год, сообщает официальный сайт главы государства.

Поправки предусматривают рост прогноза по доходам госбюджета на 2017 год на 511 млн манатов, или на 3,1%, по расходам - на 1 млрд 41 млн манатов, или на 6,2%.

После корректировки прогноз по доходам составляет 16 млрд 766 млн манатов, или 25,2% ВВП, по расходам - 17 млрд 941 млн манатов, или 26,9% ВВП.

Дефицит госбюджета по сравнению с ранее утвержденным прогнозом вырастет на 530 млн манатов - до 1 млрд 175 млн манатов, или 1,8% ВВП.

В структуре дополнительных доходов поступления из прибыли Центрального банка Азербайджана составляют 250 млн манатов, по линии Министерства налогов - 135 млн манатов, Государственного таможенного комитета - 50 млн манатов. Еще 76 млн манатов составят дополнительные внебюджетные доходы бюджетных организаций.

Дополнительные расходы будут направлены на оплату уставного капитала Азербайджанского фонда страхования вкладов (546 млн манатов), на покрытие убытка SOCAR (Государственная нефтяная компания) от льготной продажи природного газа населению (250 млн манатов), на увеличение государственных капиталовложений (191 млн манатов) и другие направления.

Кроме этого, поправки предусматривает увеличение лимита внешних заимствований с 500 млн манатов до 4,5 млрд манатов.