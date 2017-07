Сотни человек вышли сегодня в Париже на акцию протеста в национальный праздник — День взятия Бастилии, они выступают против реформ президента Эммануэля Макрона и визита в страну лидера США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

About to go live from this anti-Trump protest in Paris from the Independent's Facebook account pic.twitter.com/i8qTebVWKu