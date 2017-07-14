Сотни человек вышли сегодня в Париже на акцию протеста в национальный праздник — День взятия Бастилии, они выступают против реформ президента Эммануэля Макрона и визита в страну лидера США Дональда Трампа, передает РИА Новости.
About to go live from this anti-Trump protest in Paris from the Independent's Facebook account pic.twitter.com/i8qTebVWKu— Lizzie Dearden (@lizziedearden) 14 июля 2017 г.
Конечной точкой процессии является площадь Клиши на северо-западе Парижа. Там дежурят усиленные наряды полицейских.
Люди несут плакаты с перечеркнутым именем американского лидера.
Еще одним поводом для недовольства французов являются социальные реформы, предлагаемые президентом страны Эммануэлем Макроном.
Двухдневный официальный визит Трампа во Францию завершился вскоре после полудня. В Париже американский лидер провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, посетил посольство США в Париже, поужинал на Эйфелевой башне и посмотрел военный парад на Елисейских полях, участие в котором принимали и военнослужащие из США.
A participant in the "No-Trump Zone" protest on #PlaceDeLaRepublique in #Paris. #Trump pic.twitter.com/wIxbkJIjUw— Douglas Herbert (@dougf24) 13 июля 2017 г.