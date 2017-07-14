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Путин пока не принял решение по ответным мерам США

 

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решений по ответным мерам на высылку российских дипломатов из США, но ситуация с дипломатической собственностью остается неприемлемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами, с дипсобственностью продолжает оставаться неприемлемой», — сказал Песков.

По его словам, «конечно, в данном случае идет серьезное испытание терпения российской стороны».

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