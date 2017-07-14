Иранский генерал: «Мы вытесним США из региона»

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана бригадный генерал Масуд Джазаери заявил, что Тегеран даст жесткий ответ на практике на необоснованные утверждения официальных лиц США против Ирана, сообщает IRNA.

Он сделал эти замечания в ответ на последние заявления, сделанные министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который призвал к смене режима в Иране.

По словам Джазаери, Иран намерен вытеснить все иностранные силы из Ближневосточного региона.

«Они повторяют свои наивные утверждения в отношении Ирана, в то время как Исламская Республика Иран в рамках своей принципиальной и определенной политики намерена постоянно вытеснять иностранцев из Ближневосточного региона без каких-либо сомнений или колебаний», — сказал военный чиновник.

Он также сказал, что страна, которая полностью зависит от своих людей и революционного общества, никогда не поддастся на пропаганду, не уступит артиллерии или танкам врагов.

Говоря о новых санкций, введенных США против Ирана, он отметил, что Тегеран подготовил множество планов, которые дорого будут стоить США.