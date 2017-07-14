«Разгорание конфликта в Нагорном Карабахе может привести к глобальной войне. Ведь споры вокруг Нагорного Карабаха — это не случайность. Конфликт был инспирирован странами, которые пытаются получить глобальное превосходство». Об этом haqqin.az заявил академик, вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, комментируя накалившуюся ситуацию в зоне соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

По его словам, в конфликтных зонах нужно проводить ювелирную политику. «Сейчас между Россией и Соединенными Штатами идет серьезная борьба, и в случае серьезного обострения в Карабахе заинтересованные стороны не будут учитывать интересы азербайджанского или армянского народов», — уверен эксперт.

«Вообще обратите внимание: во многих странах, граничащих с РФ, возникли военные конфликты. И это тоже не случайность. Как и «арабская весна», принесшая много горя народам. Про «арабскую весну» высказался как-то ныне покойный Збигнев Бжезинский, назвавший произошедшее «самой успешной операцией ЦРУ за все время существования организации».

Именно поэтому Пешко считает, что самый плохой мир всегда лучше самой хорошей войны. «Так что, если есть хотя бы малейшая возможность урегулировать какой бы то ни было конфликт мирным путем, надо идти на переговоры. Минский формат не идеален, но тем не менее я приемлю любые варианты взаимодействия между странами, лишь бы не страдал народ. Лучше, чтобы говорили люди, а не пушки. И всегда лучше искать любые, даже самые незначительные точки соприкосновения.

Как говорил Уинстон Черчилль, «все войны начинаются за столом переговоров, за столом переговоров они и заканчиваются». Как бы долго не враждовали страны и народы, в конечном итоге рано или поздно все равно наступает мир».

На планете скопилось очень много оружия, включая и массового поражения, что угрожает человечеству опасностью уничтожения.

«Особенно учитывая, мягко говоря, натянутые отношения между глобальными игроками — США и Россией. Или возьмем Пакистан и Индию, Индию и Китай и так далее. Даже конфликт с маленькой Северной Кореей грозит непредсказуемыми последствиями для мира. Касается это и Карабаха», — вновь подчеркнул собеседник.