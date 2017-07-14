Шесть иностранных туристов получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на одном из пляжей курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море, говорится в заявлении египетских сил безопасности, сообщает РИА Новости.
По данным Reuters, погибли двое украинских туристов.
Нападавшего задержали.
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Шесть иностранных туристов пострадали при нападении вооруженного ножом мужчины в отеле в Египте, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МВД страны.
Согласно информации, двое иностранцев скончались от полученных ранений.