Президент Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Имишли – Отузики – Гарагашлы в Имишлинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
В соответствии с распоряжением, на строительство автомобильной дороги, соединяющей шесть населенных пунктов, где проживают 40 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 6 миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.