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Против чиновника возбудили уголовное дело из-за вырубки деревьев

 

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с вырубкой деревьев на улице Абилова, 12, в Хатаинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время предварительного расследования было установлено, что начальник Жилищно-коммунального эксплуатационного участка №85 Объединения жилищно-коммунального хозяйства Хатаинского района Захид Бадалов, использовав служебное положение в корыстных целях, грубо нарушил Лесной кодекс и нормативные акты, допустив вырубку деревьев.

По этим фактам генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Сейчас в следственном отделе Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре принимаются необходимые меры.

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