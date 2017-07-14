Honda отзывает более 2 млн автомобилей по всему миру

Японская компания Honda Motor объявила об отзыве 2,1 млн автомобилей для замены датчиков аккумуляторов в связи с наличием риска возгорания.

Отзыв коснется примерно 1,15 млн автомобилей Honda Accord в США и около миллиона машин в остальных странах мира, сообщает РБК.

В компании пояснили, что получили 4 сообщения о возгораниях в моторных отсеках автомобилей, произошедших в США в тех районах, где в зимнее время дороги активно посыпают солью.

Причиной возникновения проблем, по данным Honda, могла стать недостаточная защита датчиков от влаги, которая со временем могла привести к появлению ржавчины и короткому замыканию.