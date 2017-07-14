Жириновский рассказал о потопе в Госдуме

Потоп в зале пленарных заседаний Госдумы произошел из-за засора водосточных труб. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



«Чуть-чуть сверху покапало на два-три сиденья, — сказал депутат. — Просто водосточные трубы засорились и вода пошла обратно — попала во вторую часть потолка и просочилась».

«Это лишний раз подтверждает, что нужно новое здание. Этому дому (здание бывшего Госплана) — 80 лет», — заметил лидер ЛДПР. По его словам, строительство нового парламентского центра обойдется в 80 млрд рублей.

«Проект готов, участок готов — стоит 80 млрд рублей», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также заверил, что из-за потопа покинет Госдуму «последним, как капитан корабля». «Сяду на велосипед, буду крутить педали, пока не доеду до дому — по дождю», — заявил он. Однако очевидцы сообщили, что видели, как Жириновский покинул Госдуму раньше и сел в автомобиль.