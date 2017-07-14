Ратификация Государственной Думой РФ соглашения о создании объединенной группировки вооруженных сил (ОГВС), в которую войдут подразделения российской и армянской армий, вызвала ожидаемую тревогу у соседей Армении. Мало того, что ее границу с Ираном и Турцией охраняют российские пограничники, теперь и в военном отношении выходит, что Армения полностью переходит под российский зонтик. И все же не нужно, чтобы опасения переходили в ненужное паникерство.

Начнем с того, что о создании ОГВС широко известно еще с осени прошлого года. 8 ноября 2016 года на российском портале правовой информации был опубликован проект соглашения, а 14 ноября его одобрил Путин. Поскольку подготовке документа предшествовала немалая работа российских и армянских ведомств, можно смело утверждать, что работа над ним началась не меньше, чем за полгода. То есть приблизительно совпала по времени с поражением, нанесенным Азербайджаном армянским вооруженным силам в апреле 2016 года в районе Талышских высот и Лелетепе на Джабраильском направлении.

Вполне вероятно, что обстоятельства этого разгрома, последствия которого могли быть еще серьезнее, если бы не прямые просьбы российского военного руководства об остановке азербайджанского наступления, вызвали необходимость в организационно-правовом регулировании совместных действий армянскими и российскими подразделениями, находящимися на территории Армении. Очевидно, что это взаимодействие и так существовало на основе соглашения между Россией и Арменией от 2000 года о совместном применении войск, договоров о взаимной обороне и безопасности, в рамках объединенной системы ПВО России-Армении и на базе членства в ОДКБ - Организации Договора о коллективной безопасности. То есть, речь не идет о существенно новом уровне взаимосвязи, скорее, это уточнение параметров уже имеющегося.

В частности, снимаются вопросы по совместному командованию. Командующий ОГВС назначается верховным главнокомандующим Армении по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных сил России и в мирное время подчиняется начальнику Генштаба Армении, а в военное переходит фактически в подчинение командующего войсками Южного военного округа РФ. Хотя и так понятно отсутствие самостоятельности армянских военных в вопросах сколько-нибудь большого масштаба, тут прямо предписывается передавать руководство русским при серьезной угрозе. Хотя не следует забывать, что само понятие «мирное время» в ситуации вялотекущего перманентного конфликта более чем условно.

Важно иметь в виду, что пока речь не идет об объединении всех армянских вооруженных сил с российскими. В ОГВС войдут подразделения 102-й российской военной базы в Армении и 5-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении – одного из пяти армянских корпусов. До открытого присутствия русских военных в Нагорном Карабахе дело не доходит. Россия все же сейчас, похоже, не имеет намерения идти на резкое обострение отношений с Азербайджаном, с которым установились если и не откровенно дружеские, то вполне партнерские отношения, в том числе в военно-техническом сотрудничестве. Но дополнительно обозначить свой статус особого союзника Армении и тем самым непрямо пригрозить ее соседям в Москве непрочь.

При этом все же неплохо понимать, что решение такого дополнительного усиления связи со своим единственным верным союзником на Кавказе принимались Кремлем немного в другой международной обстановке, когда оставались надежды на урегулирование посткрымских отношений с западными странами и НАТО. Сейчас эти надежды развеялись, и такой шаг, который не по вкусу, например, и Турции, выглядит уже в больше степени вызовом со стороны игрока, теряющего влияние.