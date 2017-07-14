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Путин заснул при просмотре фильма о себе

 

Президент России Владимир Путин признался, что не смог досмотреть четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о себе из-за того, что заснул. Об этом в пятницу, 14 июля, в своем Twitter рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

В ходе общения с рабочими на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ГОК) глава государства рассказал, что пробовал посмотреть фильм «Интервью с Путиным» в самолете, возвращаясь из командировки. Однако он пообещал все же закончить знакомство с работой режиссера.

«Где виновник — господин, товарищ, барин Песков? Что-то он смылся, нет его. Это он меня уговорил когда-то», — с улыбкой рассказал Путин, вспоминая, как началась работа над картиной, передает РИА Новости.

По словам главы государства, Песков объяснил необходимость съемок тем, что Стоун — известный оскароносный режиссер, который будет снимать фильм в первую очередь для американской аудитории. Причем речь в нем будет идти не о Путине, а в целом о России.

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