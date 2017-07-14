В Азербайджане вновь поднимают цены на бензин: марка 92-го бензина будет стоить 90 копеек за литр, сообщил haqqin.az информированный источник.

Как ожидается, официальное объявление о росте цен появится после полуночи. Причины роста цен на бензин не указываются.

В то же время данная информация вызвала ажиотаж в соцсетях и на улицах города Баку. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на автозаправочных станциях наблюдаются большие очереди.

Отметим, что на данный момент бензин марки AI 92 стоит 0,7 маната. В предыдущий раз рост цен на бензин произошел в январе 2017 года и затронул премиумные марки бензина.